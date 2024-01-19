Beşiktaşlı Kerem Atakan Kesgin yeniden transfer oluyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kiraladığı Kerem Atakan Kesgin'in kiralık kontratını feshetti. 23 yaşındaki futbolcu, bu kez eski takımı Sivasspor'a kiralanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaşlı Kerem Atakan Kesgin yeniden transfer oluyor
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19 Ocak 2024 13:34
Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kiralanan Kerem Atakan Kesgin ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'te 6 maçta 174 dakika forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun kiralık kontratı feshedildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

SİVASSPOR'A GİDECEK

Öte yandan Kerem Atakan Kesgin, kariyerine eski takımı Sivasspor'da devam edecek. Beşiktaş ile Sivasspor'un prensip anlaşmasının ardından 23 yaşındaki futbolcu kısa bir süre sonra Anadolu ekibine imza atacak.

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