Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere yardım

Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı

Haber; AA
Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere yardım
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31 Ocak 2020 15:25
Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere maddi yardımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.

Söz konusu yardım, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için AFAD'a gönderildi.

 

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