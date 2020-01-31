Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere yardım

Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere maddi yardımda bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.
Söz konusu yardım, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için AFAD'a gönderildi.
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Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.
Söz konusu yardım, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için AFAD'a gönderildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın