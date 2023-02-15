Beşiktaş yönetimi ikinci çadır kenti kuruyor

Beşiktaş Kulübü, Hatay'da ilk çadır kenti kurduktan sonra Kahramanmaraş'a da çadır kent kuruyor.



Kahramanmaraş'ta 200 çadırlık kurulum bir kent kurulumu olacak. Çadır kentte hem ısıtıcı hem de 26 tane kabinli tuvalette kurulacak.

Siyah-beyazlı kulüp çadır kentin kurulumu için çalışmalara başladı.



Beşiktaş yönetimi, daha önce Hatay'da kurulan çadır kentin yanı sıra deprem bölgesine birçok yardım tırı göndermişti.





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