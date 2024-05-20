Beşiktaş yıldız oyuncu için çalışmalarına hız verdi

Tüm gözlerin Türkiye Kupası'na çevrildiği Beşiktaş'ta yönetimin teknik adam ve transfer konusunda yoğun mesaisi devam ediyor.
HEDEF BELİRLENDİ
Savunmaya kaliteli bir ismi dahil etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den Stefan Savic için yoğun mesai içinde.
Devre arasında da 33 yaşındaki savunmacı için nabız yoklasa da olumlu yanıt alamayan Beşiktaşlı yetkililer, gözünü yaz dönemine çevirdi.
MASAYA OTURULACAK
Karadağlı futbolcunun sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaşlı yetkililerin bir süredir temasta bulunduğu Savic'in menajeriyle kısa süre içinde masaya oturacağı öğrenildi.
Savunmanın göbeğine tecrübeli bir ismi monte etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, farklı isimler için de girişimlerini sürdürüyor.
33 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 33 resmi maça çıkan Stefan Savic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamazken 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.
HEDEF BELİRLENDİ
Savunmaya kaliteli bir ismi dahil etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den Stefan Savic için yoğun mesai içinde.
Devre arasında da 33 yaşındaki savunmacı için nabız yoklasa da olumlu yanıt alamayan Beşiktaşlı yetkililer, gözünü yaz dönemine çevirdi.
MASAYA OTURULACAK
Karadağlı futbolcunun sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaşlı yetkililerin bir süredir temasta bulunduğu Savic'in menajeriyle kısa süre içinde masaya oturacağı öğrenildi.
Savunmanın göbeğine tecrübeli bir ismi monte etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, farklı isimler için de girişimlerini sürdürüyor.
33 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 33 resmi maça çıkan Stefan Savic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamazken 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.
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