Beşiktaş yıldız oyuncu için çalışmalarına hız verdi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Stefan Savic'e çevirdi.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş yıldız oyuncu için çalışmalarına hız verdi
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20 Mayıs 2024 15:36
Tüm gözlerin Türkiye Kupası'na çevrildiği Beşiktaş'ta yönetimin teknik adam ve transfer konusunda yoğun mesaisi devam ediyor.

HEDEF BELİRLENDİ

Savunmaya kaliteli bir ismi dahil etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den Stefan Savic için yoğun mesai içinde.

Devre arasında da 33 yaşındaki savunmacı için nabız yoklasa da olumlu yanıt alamayan Beşiktaşlı yetkililer, gözünü yaz dönemine çevirdi.

MASAYA OTURULACAK

Karadağlı futbolcunun sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaşlı yetkililerin bir süredir temasta bulunduğu Savic'in menajeriyle kısa süre içinde masaya oturacağı öğrenildi.

Savunmanın göbeğine tecrübeli bir ismi monte etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, farklı isimler için de girişimlerini sürdürüyor.

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 33 resmi maça çıkan Stefan Savic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamazken 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

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