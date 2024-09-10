Beşiktaş, Wesley Ribeiro'yu istiyor!

Beşiktaş, Wesley Ribeiro transferi için hamle yaparken Internacional'un 10 milyon euroluk beklentisi transferi zora soktu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Wesley Ribeiro'yu istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2024 09:42
Son güncelleme 10 Eylül 2024 09:43
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanat rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş, Wesley Ribeiro'yu transfer etmek için kolları sıvadı.

Brezilya ekibi Internacional'den Wesley'i takımına kazandırmak isteyen idarecilere, Brezilya Serie A temsilcisinden de şok bir talep geldi.

10 MİLYON EURO

25 yaşındaki kanat oyuncusu için Güney Amerika kulübü, 10 milyon Euro'luk bonservis talebinde bulundu. Beşiktaş Yönetimi'nin ise bu talebi yüksek bulduğu ve maksimum 4 milyon Euro seviyesine çıkabileceğini Brezilya kulübüne ilettiği kaydedildi. Hücum hattının sol ve sağ bölgesine ek olarak forvet arkasında da görev yapabilen 1,75'lik futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Avrupa'ya gelmeye hazır.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla bu sezon 35 maçta 7 gol 2 asiste imza atan Sambacı'ya güncel verilere göre 5,5 milyon Euro değer biçiliyor. 



 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery