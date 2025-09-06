Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı için teklif!

Beşiktaş, orta sahaya yaratıcılık katmak için uzun süredir gündeminde tuttuğu Yusuf Yazıcı transferinde önemli adımlar atıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF
Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Beşiktaş Yönetimi, Olympiakos'a bonservis ve performansa dayalı bonusları içeren resmi bir teklif sundu.
Olympiakos'un bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.
YUNANİSTAN'DAKİ SÖZLEŞMESİ
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Olympiakos'da bu sezon 2 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki milli futbolcunun, Olympiakos ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. [61Saat]
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF
Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Beşiktaş Yönetimi, Olympiakos'a bonservis ve performansa dayalı bonusları içeren resmi bir teklif sundu.
Olympiakos'un bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.
YUNANİSTAN'DAKİ SÖZLEŞMESİ
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Olympiakos'da bu sezon 2 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki milli futbolcunun, Olympiakos ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. [61Saat]