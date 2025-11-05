05 Kasım
Beşiktaş'tan Rasim Ozan Kütahyalı için suç duyurusu!

Beşiktaş, yaptığı yorumların ardından Rasim Ozan Kütahyalı için hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

Beşiktaş, yaptığı yorumların ardından Rasim Ozan Kütahyalı için hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Ekol Sports kanalında yayınlanan bir programda, kulübümüz hakkında boyundan büyük sözler söyleme hadsizliğinde bulunan, toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan başka bir işe yaramayan Rasim Ozan Kütahyalı ile söz konusu hadsize stüdyosunu açarak saçma sapan fikirlerini ağzından salyalar saçarak anlatma imkanını tanıyan Ekol Sports kanalını şiddetle kınıyoruz.


Kerameti kendinden menkul ROK ve türevlerine hatırlatmak isteriz ki Beşiktaş ağır taştır.

ROK kod adlı meczupla hukuk önünde hesaplaşmak için gerekli girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

