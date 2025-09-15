Beşiktaş'tan Orkun açıklaması: 'Sakatlanmadığı için şanslıyız'

Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye gösterilen kırmızı kartın iptali için TFF'ye başvuracak.
Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hakan Daltaban da verilen kırmızı kart için tepkisini dile getirdi.
"AMERİKAN GÜREŞİNDE BİLE..."
Maçın uzatma bölümlerinde Orkun Kökçü'nün rakibi Kemen ile girdiği pozisyonda çok ciddi bir sakatlıktan şans eseri kurtulduğunu söyleyen Daltaban, pozisyonda Orkun'un ayağının sıkıştırıldığını belirterek, "Bu tip hareketler Amerikan güreşinde bile yasak. Başakşehirli oyuncu, iki bacağıyla Orkun'un ayağını sıkıştırdı. Bu kadar acı çeken bir insan ayağını savurmayacaktı da ne yapacaktı. UEFA yıldız oyuncuların korunmasını isterken bizde futbol hayatını bitirecek hareketler ödüllendiriliyor, akıl alır gibi değil. Orkun ciddi şekilde sakatlanmadığı için şanslıyız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
