15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Beşiktaş'tan Orkun açıklaması: "Sakatlanmadığı için şanslıyız"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Başakşehir karşılaşmasında Orkun Kökçü'ye çıkan kırmızı kartla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

15 Eylül 2025 11:39
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Orkun açıklaması: 'Sakatlanmadığı için şanslıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye gösterilen kırmızı kartın iptali için TFF'ye başvuracak.

Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hakan Daltaban da verilen kırmızı kart için tepkisini dile getirdi.

"AMERİKAN GÜREŞİNDE BİLE..."

Maçın uzatma bölümlerinde Orkun Kökçü'nün rakibi Kemen ile girdiği pozisyonda çok ciddi bir sakatlıktan şans eseri kurtulduğunu söyleyen Daltaban, pozisyonda Orkun'un ayağının sıkıştırıldığını belirterek, "Bu tip hareketler Amerikan güreşinde bile yasak. Başakşehirli oyuncu, iki bacağıyla Orkun'un ayağını sıkıştırdı. Bu kadar acı çeken bir insan ayağını savurmayacaktı da ne yapacaktı. UEFA yıldız oyuncuların korunmasını isterken bizde futbol hayatını bitirecek hareketler ödüllendiriliyor, akıl alır gibi değil. Orkun ciddi şekilde sakatlanmadığı için şanslıyız" sözleriyle tepkisini dile getirdi. 


 
 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
