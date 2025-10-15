14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-0

Beşiktaş'tan Lerma için ikinci hamle!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Jefferson Lerma için ocakta yeniden Crystal Palace'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

15 Ekim 2025
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Lerma için ikinci hamle!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede özellikle orta sahaya takviye talebinde bulunmuştu.

Siyah-beyazlı yönetim bu doğrultuda yaz transfer döneminin son gününde resmi teklif yaptığı Jefferson Lerma'nın durumunu yakından takip ediyor.

Bilindiği gibi Crystal Palace Kulübü, Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt vermiş transfer gerçekleşmemişti.

ADALI BİTİRECEK

Siyah-beyazlıların teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ocakta İngiltere'ye çıkarma yapacağı öğrenildi.

Başkan Serdal Adalı'nın Crystal Palace yönetimiyle bir kez daha masaya oturup transferi nihayetine erdirmesi bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

PRES MAKİNESİ

Defansif orta saha oyuncusu olan (6 numara) Jefferson Lerma, top kapma ve pres özellikleri ile öne çıkıyor. Sağ bek ve stoper gibi bölgelerde de görev yaptığı için tam bir 'joker'. Fizik gücü ve kondisyonu üst seviyede olan Kolombiyalı yıldız, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği vasıflara sahip.

Bu sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig, Konferans Ligi, Community Shield ve EFL Cup'ta toplam 12 maçta süre alan Lerma gol ve asist katkısı yapamadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
