Beşiktaş'tan Fassnacht için 3 milyon euro!

Alman basını, Beşiktaş'ın Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht için son teklifinin 3 milyon euro olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Fassnacht için 3 milyon euro!
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04 Temmuz 2022 16:57
Alman basını, Beşiktaş'ın Young Boys forması giyen Christian Fassnacht için yaptığı son teklifi sayfalarına taşıdı.

Blick'te yer alan haberde; Beşiktaş'ın, İsviçreli futbolcu için Young Boys'a son teklifinin 3 milyon euro olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki oyuncuya ise yıllık yaklaşık 1 milyon euro ödemeyi planladığı belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in bu transferi istediği vurgulanırken, Young Boys'un bonservis talebinin ise 4 milyon euro olduğu ifade edildi.

Fassnacht'ın ise yurt dışında forma giyme hayalini hala taşıdığı ve artık önünde fazla bir seçenek olmadığını bildiği kaydedildi. İsviçreli futbolcunun, bu nedenle Beşiktaş seçeneğine asla soğuk bakmadığı öne sürüldü.



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