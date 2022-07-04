Beşiktaş'tan Fassnacht için 3 milyon euro!

Alman basını, Beşiktaş'ın Young Boys forması giyeniçin yaptığı son teklifi sayfalarına taşıdı.Blick'te yer alan haberde; Beşiktaş'ın, İsviçreli futbolcu için Young Boys'a son teklifininolduğu aktarıldı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki oyuncuya ise yıllık yaklaşık 1 milyon euro ödemeyi planladığı belirtildi.Beşiktaş Teknik Direktörü'in bu transferi istediği vurgulanırken,'un bonservis talebinin iseolduğu ifade edildi.'ın ise yurt dışında forma giyme hayalini hala taşıdığı ve artık önünde fazla bir seçenek olmadığını bildiği kaydedildi. İsviçreli futbolcunun, bu nedenleseçeneğine asla soğuk bakmadığı öne sürüldü.