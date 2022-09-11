BOYD VE UTKU TFF'YE BİLDİRİLMEDİ

ATIBA'NIN LİSANSI ÇIKARILDI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta yabancı futbolcu sayısının fazlalaşmasının ardından Atiba Hutchinson'un lisansının çıkarılmayacağı gündeme gelmişti. Siyah-beyazlılar, Atiba, Tyler Boyd ve kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili kararını verdi.Beşiktaş'ta başka takımlardan teklifler almasına karşın ayrılmayan Boyd ve kaleci Utku Yuvakuran'ın lisansları Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmedi. Teknik direktör Valerien Ismael bu isimleri kadro planlamasında düşünmüyordu. Kaleci Utku Yuvakuran'ın yakın zamanda kiralık olarak bir takıma gitmesi gündeme gelmişti.Öte yandan Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın adı ise TFF'ye iletildi. Atiba, siyah-beyazlı takımla birlikte mücadele etmeye devam edecek.