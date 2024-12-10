Beşiktaş'ta Zaynutdinov'a görev

Bu bölgelerin başında da stoper hattı geliyor. Daha önce Necip Uysal çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış, geçtiğimiz günlerde de Gabriel Paulista üst adale tendonundan bıçak altına yatmıştı.



ZAYNUTDINOV HAZIRLANIYOR



Paulista'nın 3 ay uzak kalması beklenirken Uduokhai'den de iyi haber gelmeyince Tayyip Talha derbide sahadaydı. Ancak korkulan oldu ve Tayyip Talha 70. dakikada yerini Bakhtiyor Zaynutdinov'a bıraktı. Elindeki 5 stoperin 4'ünde sakatlık sıkıntısı çeken siyah-beyazlı kulüpte teknik ekip, Bodo/Glimt maçına Bakhtiyor Zaynutdinov'u hazırlıyor.



İLK KEZ 11'DE



Bakhtiyor ile özel olarak ilgilenen teknik heyet oyuncuya ilk 11'de forma giymeye hazırlanmasını söyledi. Kazak futbolcu bu sezon hiçbir maçta 11'de görev almadı.



UDUOKHAI RİSKE EDİLMEYECEK



Beşiktaş 'ta sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Serdar Topraktepe bazı mevkilerde bir hayli zorlu bir durum içinde.