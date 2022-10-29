Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet'te ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar,

Bryce Brown ile ilgili kararını resmi olarak duyurdu.



BEŞİKTAŞ, BROWN İLE YOLLARINI AYIRDI



Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, "Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın kadrosuna sezon başında dahil olan Bryce Brown ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bryce Brown'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



4 AY SONRA GİTTİ



Amerikalı skorer basketbolcu Bryce Brown hatırlanacağı üzere Temmuz ayında NBA G-League takımlarından Long Island Nets forması giydikten sonra siyah-beyazlılara gelmişti.





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