Beşiktaş'ta yerli stoper harekatı başladı

Beşiktaş'ta stoper transferi için çalışmalar sürüyor. İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ile başarılı bir sezon geçirenSüper Lig'e dönmeye istekli.Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakan 27 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibinin 2 milyon Euro bonservis beklentisi var. Siyah-Beyazlılar'da stoper bölgesi için Konyasporluve Adana Demirsporluda isimleri geçiyor.2020 yılından beri Verona'da forma giyen tecrübeli stoperin kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Koray Günter, 2014 yılında Dortmund'tan Galatasaray'a 2.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Bu sezon Verona'da istikrarlı futboluyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu 31 karşılaşmada forma giydi. 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Koray Günter, iki kulübün anlaşması durumunda İstanbul'a gelecek.