Beşiktaş'ta yeni operasyon: Maxi Oyedele

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, yeni genç yeteneğini Polonya'da buldu.
Siyah-beyazlıların, Legia Varşova'nın 20 yaşındaki ön liberosu Maxi Oyedele ile ilgilendiği öne sürüldü.
Polonya basınından Przeglad Sportowy'nin haberine göre, Beşiktaş dışında Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon ve Bundesliga ekibi Wolfsburg da genç oyuncuyu yakından takip ediyor.
Oyedele'nin sözleşmesinde yer alan 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, transfere onay vermesi için Varşova ekibinin ilk beklentisi oldu.
Beşiktaş'ın bu transferde nasıl bir teklif hazırlayacağı ve oyuncunun kariyer planlamasına hangi kulübün daha yakın olduğu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Siyah-beyazlıların, Legia Varşova'nın 20 yaşındaki ön liberosu Maxi Oyedele ile ilgilendiği öne sürüldü.
Polonya basınından Przeglad Sportowy'nin haberine göre, Beşiktaş dışında Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon ve Bundesliga ekibi Wolfsburg da genç oyuncuyu yakından takip ediyor.
Oyedele'nin sözleşmesinde yer alan 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, transfere onay vermesi için Varşova ekibinin ilk beklentisi oldu.
Beşiktaş'ın bu transferde nasıl bir teklif hazırlayacağı ve oyuncunun kariyer planlamasına hangi kulübün daha yakın olduğu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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