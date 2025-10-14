13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
1-1
13 Ekim
Galler-Belçika
2-4
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
2-1
13 Ekim
İzlanda-Fransa
2-2
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-1
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-0
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
2-0
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-1
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

Beşiktaş'ta Wout Faes sesleri!

Beşiktaş, Leicester City'den Wilfred Ndidi'nin eski takım arkadaşı Wout Faes'i transfer gündemine aldı.

Beşiktaş'ın bu sezon en çok problem yaşadığı mevki savunma... Siyahbeyazlı takım bu sezon sadece Kayserispor maçında kalesini gole kapayabildi. Özellikle bireysel hatalardan yenilen goller, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tepkisini çekmişti.

Deneyimli çalıştırıcının yönetimle yaptığı istişareden savunma ve orta sahaya takviye kararı çıktı. Yönetimin Chelsea forması giyen Axel Disasi'yi ocakta kadroya katmak için Premier Lig deviyle masaya oturması bekleniyor.

RESMİ TEKLİF YAPILMIŞTI

Kesici ve top tekniği özelliğiyle öne çıkan Fransız stoperin transferinde aksilik yaşanırsa rota Leicester City'de futbol kariyerini sürdüren Wout Faes'e çevrilecek.

Yaz transfer döneminde Belçikalı savunmacı için resmi adım atan siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki oyuncunun transferini noktalamak için Leicester City yönetimiyle görüşmelere başlayacak. Ndidi'yi Leicester'dan transfer eden Beşiktaş'ın İngiliz ekibiyle iyi ilişkileri bulunuyor. 

WILFRIED NDIDI'NIN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Wout Faes Beşiktaş'ın yazın kadrosuna kattığı Wilfried Ndidi ile birlikte top oynadı. Hava toplarında oldukça etkili, pozisyon bilgisi iyi olan bir stoper. Tecrübeli futbolcu, liderlik vasfına sahip ve takım arkadaşlarını yönlendiren bir karakter olarak öne çıkıyor.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
