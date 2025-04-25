Beşiktaş'ta topun ağzında 3 yabancı yıldız!

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda yer alacak yabancı oyuncular yapılacak toplantıda şekillenecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta topun ağzında 3 yabancı yıldız!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2025 10:12
Son güncelleme 25 Nisan 2025 10:17
Son 7 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta futbolculara ekstra uyarılar yapıldı.

Kötü sonuçların ardından "Kadro dışı" söylemleri gündeme gelse de teknik direktör Solskjaer, bu tarz kararların takıma hiçbir fayda sağlamayacağını, bunun yerine tüm oyuncuları antrenmanlı tutmanın daha yerinde olduğunu düşünüyor.

YAPILACAK TOPLANTI KRİTİK

Siyah-beyazlılarda kalacaklar ve gidecekler listesi de gelecek hafta başkan Serdal Adalı, Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf'ın yapacağı toplantıda netlik kazanacak. Ancak Adalı ve ekibinin, özellikle yabancı futbolcular konusundaki tavrının net olduğu, Rafa Silva ve Gedson Fernandes dışında gelecek tüm tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.

3 YILDIZ DÜŞÜNÜLMÜYOR

Özellikle İmmobile, Joao Mario ve Chamberlain bıçak sırtında. 3 oyuncu, Beşiktaş'ın gelecek planlarında yok. 
 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.