Beşiktaş'ta topun ağzında 3 yabancı yıldız!

Son 7 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta futbolculara ekstra uyarılar yapıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kötü sonuçların ardından "Kadro dışı" söylemleri gündeme gelse de teknik direktör Solskjaer, bu tarz kararların takıma hiçbir fayda sağlamayacağını, bunun yerine tüm oyuncuları antrenmanlı tutmanın daha yerinde olduğunu düşünüyor.
YAPILACAK TOPLANTI KRİTİK
Siyah-beyazlılarda kalacaklar ve gidecekler listesi de gelecek hafta başkan Serdal Adalı, Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf'ın yapacağı toplantıda netlik kazanacak. Ancak Adalı ve ekibinin, özellikle yabancı futbolcular konusundaki tavrının net olduğu, Rafa Silva ve Gedson Fernandes dışında gelecek tüm tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.
3 YILDIZ DÜŞÜNÜLMÜYOR
Özellikle İmmobile, Joao Mario ve Chamberlain bıçak sırtında. 3 oyuncu, Beşiktaş'ın gelecek planlarında yok.
Kötü sonuçların ardından "Kadro dışı" söylemleri gündeme gelse de teknik direktör Solskjaer, bu tarz kararların takıma hiçbir fayda sağlamayacağını, bunun yerine tüm oyuncuları antrenmanlı tutmanın daha yerinde olduğunu düşünüyor.
YAPILACAK TOPLANTI KRİTİK
Siyah-beyazlılarda kalacaklar ve gidecekler listesi de gelecek hafta başkan Serdal Adalı, Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf'ın yapacağı toplantıda netlik kazanacak. Ancak Adalı ve ekibinin, özellikle yabancı futbolcular konusundaki tavrının net olduğu, Rafa Silva ve Gedson Fernandes dışında gelecek tüm tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.
3 YILDIZ DÜŞÜNÜLMÜYOR
Özellikle İmmobile, Joao Mario ve Chamberlain bıçak sırtında. 3 oyuncu, Beşiktaş'ın gelecek planlarında yok.