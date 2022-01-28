Beşiktaş'ta teknik direktörlük için 4 isimle görüşme

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin performansına göre görevde kalma ihtimali var. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ise 10 kişilik listeden şimdiye kadar Hannes Wolf, Jindrich Trpisovsky, Jens Keller ve Thomas Letsch ile masaya oturdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük için 4 isimle görüşme
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28 Ocak 2022 09:41
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına getirilen Önder Karaveli, başarılı sonuçların ardından sezon sonuna kadar sözleşme almıştı. Deneyimli hocanın aynı görevde kalması takımı getireceği noktaya bağlı. 47 yaşındaki Karaveli, aynı görevi yürütmese dahi yeni teknik ekibin bir parçası olacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlı yönetim ise yeni sezonda hazırlıksız yakalanmamak için teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Önder Karaveli de bu çalışmalarda bizzat yer alıyor.

4 İSİMLE GÖRÜŞME YAPILDI

Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, hoca arayışlarının başında olan isim. Yönetimin listesinde 10 aday olduğu belirtilirken bugüne kadar Jindrich Trpisovsky, Hannes Wolf, Jens Keller ve Thomas Letsch'le bizzat görüşüldü.

SADECE JENS KELLER BOŞTA

Almanya U19 Milli Takımı'nı çalıştıran Wolf ve Slavia Prag'ın teknik direktörü Trpisovsky, ilk temasta Beşiktaş'ın kendilerine sunduğu teklife olumsuz yanıt vermişti. Keller, şu anda bir takımın başında yer almazken, Letsch ise Hollanda'nın Vitesse ekibinde görev yapıyor.

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