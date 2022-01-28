Beşiktaş'ta teknik direktörlük için 4 isimle görüşme

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına getirilen Önder Karaveli, başarılı sonuçların ardından sezon sonuna kadar sözleşme almıştı. Deneyimli hocanın aynı görevde kalması takımı getireceği noktaya bağlı. 47 yaşındaki Karaveli, aynı görevi yürütmese dahi yeni teknik ekibin bir parçası olacak.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlı yönetim ise yeni sezonda hazırlıksız yakalanmamak için teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Önder Karaveli de bu çalışmalarda bizzat yer alıyor.



4 İSİMLE GÖRÜŞME YAPILDI



Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, hoca arayışlarının başında olan isim. Yönetimin listesinde 10 aday olduğu belirtilirken bugüne kadar Jindrich Trpisovsky, Hannes Wolf, Jens Keller ve Thomas Letsch'le bizzat görüşüldü.



SADECE JENS KELLER BOŞTA



Almanya U19 Milli Takımı'nı çalıştıran Wolf ve Slavia Prag'ın teknik direktörü Trpisovsky, ilk temasta Beşiktaş'ın kendilerine sunduğu teklife olumsuz yanıt vermişti. Keller, şu anda bir takımın başında yer almazken, Letsch ise Hollanda'nın Vitesse ekibinde görev yapıyor.





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