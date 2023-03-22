Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl için sıkı pazarlık

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tayfur Bingöl için teknik direktör Şenol Güneş olumlu rapor verdi.



Valerien Ismael'in 11'de 2 kez şans verdiği Tayfur, Güneş döneminde ise 7 maçta 11'e girdi. Sol ve sağ kanat, sağ bek ve orta sahada görev alan Tayfur için Güneş'in raporları olumlu olurken Siyah-Beyazlılar da bonservis için Alanyaspor ile masaya oturacak.



Akdeniz ekibinden 5 milyon TL bedelle kiralanan Tayfur'un 1.3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, bu rakamda indirim isterken Alanyaspor ile pazarlıklara başlanacak.





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