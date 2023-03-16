Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl için karar verildi

Beşiktaş, sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'ün bonservisini almayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl için karar verildi
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16 Mart 2023 11:55
Tayfur Bingöl
Tayfur Bingöl
Beşiktaş
Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'ün geleceği belli oldu.

Sözleşmesinde 1,5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan 30 yaşındaki oyuncu, performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girdi.

Tecrübeli teknik adam sözleşmesi sezon sonu bitecek Tayfur Bingöl'ün ekonomik şartlarının kulübe uyması halinde takımda kalmasını istiyor.

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in isteği doğrutulsunda Alanyaspor ile masaya oturmayı planlıyor.

Siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesini revize ederek bonservis bedelini yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor. 

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