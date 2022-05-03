Beşiktaş'ta savunma derbide değişiyor

Beşiktaş'ta hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Valentin Rosier ve Francisco Montero'nun yerine oynayacak isimler belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta savunma derbide değişiyor
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03 Mayıs 2022 13:43
Ligde önceki gün deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş 'ta takımın gördüğü kartlar teknik heyetin tüm keyfini kaçırdı. Vida'nın sakatlığı sonrası Montero'nun da kart cezalısı olması stoperde yeni bir krizin kapısını araladı. Rosier'in de kart cezalısı olmasıyla teknik heyette 3'lü savunma tartışmaları da başladı. Fransız teknik adam, bu karşılaşmada durumuna göre 4'lü savunma dizilişi ile de sahaya çıkabilir. Valerien Ismael'in oyuncu tercihlerinde nasıl kararlar vereceği ise şimdilik merak konusu.
 
ÜÇLÜDE KEREM, DÖRTLÜDE NECİP
 
Tecrübeli teknik adamın, üçlü sistem halinde pazar günü oynanacak dev derbinin savunma hattında sakatlıktan dönmesi beklenen Domagoj Vida'yla birlikte Welinton ve Serdar Saatçı'yı kullanması bekleniyor. Cezalı Rosier'in yokluğunda ise formayı Kerem Kalafat'ın alması planlanıyor. Öte yandan Fransız teknik adamın dizilişi değiştirip dörtlü savunma oynatması halinde ise sağ bekte Necip Uysal'ın görev alabileceği belirtildi. Bu ihtimal gerçekleşirse savunma ikilisi de Welinton ve Vida'dan oluşacak. Sol bekte ise Rıdvan oynayacak.

 

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