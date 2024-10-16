Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçın 21. dakikasında sakatlanan Gabriel Paulista oyuna devam edemezken yerine Emirhan Topçu dahil olmuştu.
86. DAKİKADA GİRMİŞTİ
Karşılaşmaya 11'de başlayan Felix Uduokhai ile birlikte Beşiktaş'ın iki sol ayaklı stoperi geriye kalan sürede sahada yer alırken sağ ayaklı stoper Tayyip Talha Sanuç ise 86. dakikada Ernest Muci'nin yerine oyuna girdi.
İKİ MAÇTA ŞANS BULDU
Tayyip Talha, bir önceki hafta Kayserispor deplasmanında ise bu sezon ilk kez oyuna dahil olurken uzatmalarda oyuna girip 1 dakika süre almıştı. 24 yaşındaki savunmacı, bu sezon oynanan 13 resmi maçın sadece ikisinde forma şansı bulurken 2 maçta ise kadroda yer almadı.
UYARI YAPILDI
Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da Tayyip Talha Sanuç'tan performansını artırmasını istedi. Şu ana kadar sergilediği performansla göze giremeyen Tayyip Talha, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığın ardından formasını kaybeden Tayyip Talha, geçen sezon 9 maçta forma giyebilmişti. Gabriel Paulista'nın sakatlığının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ stoper rotasyonuna çevrilirken Tayyip Talha Sanuç'un da bu süreçteki performansı yakından takip ediliyor.
Beşiktaş'ta sahne Tayyip Talha Sanuç'un
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta Gabriel Paulista'nın sakatlığının ardından gözler sağ stoper rotasyonuna çevrildi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, performansını artırması için Tayyip Talha Sanuç'a uyarılarda bulundu.
Son güncelleme 16 Ekim 2024 08:30
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçın 21. dakikasında sakatlanan Gabriel Paulista oyuna devam edemezken yerine Emirhan Topçu dahil olmuştu.
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