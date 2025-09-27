Beşiktaş'ta Rashica, şansını kullanamadı!

Beşiktaş'ta kural gereği 8 yeni transferin yokluğunda Kayserispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Milot Rashica performansıyla yine hayal kırıklığına neden oldu.
ŞANSINI KÖTÜ KULLANDI
Önemli top kayıpları yapan ve ikinci yarıda Rafa Silva'nın şık asistinde net pozisyondan yararlanamayan Kosovalı sağ kanat, forma şansını kötü değerlendirdi.
KADRODAKİ YERİ RİSKE GİRDİ
Vaclav Cerny ve Cengiz Ünder'in ilk 11'e dönmesi ile birlikte Rashica'nın kadroya girmesinin zor olduğu öğrenildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maçta forma giyen 29 yaşındaki Kosovalı oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
ŞANSINI KÖTÜ KULLANDI
Önemli top kayıpları yapan ve ikinci yarıda Rafa Silva'nın şık asistinde net pozisyondan yararlanamayan Kosovalı sağ kanat, forma şansını kötü değerlendirdi.
KADRODAKİ YERİ RİSKE GİRDİ
Vaclav Cerny ve Cengiz Ünder'in ilk 11'e dönmesi ile birlikte Rashica'nın kadroya girmesinin zor olduğu öğrenildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maçta forma giyen 29 yaşındaki Kosovalı oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.