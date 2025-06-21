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Beşiktaş'ta Rashica için sürpriz karar!

Beşiktaş, uygun teklif gelmesi halinde Milot Rashica'yı satmayı düşünüyor.

calendar 21 Haziran 2025 11:55 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 11:56
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rashica için sürpriz karar!
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Beşiktaş Yönetimi, Milot Rashica'nın geleceği ile ilgili sürpriz bir karar aldı.

Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi halinde Kosovalı kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. İki yıl daha kontratı olan futbolcunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giyen Kosovalı futbolcu, 5 gol, 12 asist kaydetti. 

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