Beşiktaş Yönetimi, Milot Rashica'nın geleceği ile ilgili sürpriz bir karar aldı.
Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi halinde Kosovalı kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. İki yıl daha kontratı olan futbolcunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giyen Kosovalı futbolcu, 5 gol, 12 asist kaydetti.
Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi halinde Kosovalı kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. İki yıl daha kontratı olan futbolcunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giyen Kosovalı futbolcu, 5 gol, 12 asist kaydetti.
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