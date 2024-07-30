Beşiktaş'ta Rafa Silva sevinci!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Portekizli Rafa Silva, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğenileri topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rafa Silva sevinci!
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30 Temmuz 2024 10:25
Beşiktaş'ta Rafa Silva, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğenileri topladı.

3 MAÇTA 3 GOL

Yaklaşık 1 ay önce takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 3 hazırlık mücadelesinde 3 kez fileleri sarstı.

Shaktar Donetsk maçında sol kanatta oynayan Rafa Silva, Grazer ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında 10 numara pozisyonunda görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, Grazer'e 1, Gençlerbirliği'ne ise 2 gol attı.



IMMOBILE İLE UYUMU SEVİNDİRDİ

Özellikle top ayağına geldiğinde hücum bölgesinde oldukça hareketli ve etkili olan Rafa Silva'nın Ciro Immobile ile olan uyumu da camiayı sevindirdi.  

 
 

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