Beşiktaş'ta Pjanic alkış aldı

Siyah-beyazlı forma ile iki maça çıkmasına rağmen dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic hem yönetimi hem taraftarı ortaya koyduğu performansla kendisine hayran bıraktı.Tecrübeli futbolcunun Dortmund karşısındaki oyunu rakamlara da yansıdı. 81 kez pas deneyen ve bu alanda Souza ve Montero'dan sonra üçüncü sırada gelen Pjanic %90.1 isabet oranını yakaladı. Yaptığı ortalarla da dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlı futbolcu 5 ortasında %60 isabet sağladı.Maçtan sonra özellikle Pjanic ve Batshuayi'nin performansını çok beğenen yönetimin,dedikleri öğrenildi. Sergen Yalçın da maçtan sonra Pjanic ile görüştüğü ve kendisine elinden geleni yaptığını söylediği ortaya çıktı.