Beşiktaş'ta Paulista adım adım ilk 11'e

Beşikatş'ta ağır sakatlığını atlatan ve Konyaspor maçında 45 dakika sahada kalan Gabriel Paulista, Galatasaray derbisinde Emirhan Topçu ile defansta görev alacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Paulista adım adım ilk 11'e
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26 Mart 2025 11:07

Beşikaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, yeniden ilk 11'e dönüyor.

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından ilk kez Konyaspor maçında 45 dakika süre alan Paulista, milli arada fiziksel açığını büyük ölçüde kapatmayı başardı.

SAVUNMADAKİ PARTNERİ EMİRHAN TOPÇU

Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbide sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Brezilyalı futbolcunun savunmadaki partnerinin Emirhan Topçu olması bekleniyor. 

 
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