Beşiktaş'ta Paulista adım adım ilk 11'e

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Beşikaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, yeniden ilk 11'e dönüyor.
Beşikaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, yeniden ilk 11'e dönüyor.
Yaşadığı ağır sakatlığın ardından ilk kez Konyaspor maçında 45 dakika süre alan Paulista, milli arada fiziksel açığını büyük ölçüde kapatmayı başardı.
SAVUNMADAKİ PARTNERİ EMİRHAN TOPÇU
Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbide sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Brezilyalı futbolcunun savunmadaki partnerinin Emirhan Topçu olması bekleniyor.