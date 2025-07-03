Beşiktaş'ta orta sahada veda edecek isimler





Siyah-beyazlılar, forvet hattına Tammy Abraham hamlesini yaparken gözler diğer mevkilere çevrildi.



Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Siyah-beyazlılar, forvet hattına Tammy Abraham hamlesini yaparken gözler diğer mevkilere çevrildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın en önemli hedeflerinden birisi de orta alana kaliteli bir ismi getirmek.



Alex-Oxlade Chamberlain ile fesih noktasına gelen siyah-beyazlılar, Musrati ve Jean Onana ile de yollarını ayıracak. Musrati'ye Arabistan ekiplerinin ciddi ilgisinin yanı sıra Fransa'dan da talipler var. Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen ve takımda da kalmak istemeyen Libyalı futbolcudan satış ya da satın alma opsiyonlu kiralama formülleriyle gelir elde etmeyi hedefliyor.



ONANA YENİDEN KİRALANACAK



