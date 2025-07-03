Beşiktaş'ta orta sahada veda edecek isimler

Kadrosunda yapılanmaya devam eden Beşiktaş, Alex-Oxlade Chamberlain, Musrati ve Onana ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gedson için ise tekliflere göre hareket edilecek.

calendar 03 Temmuz 2025 14:00 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 15:45
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta orta sahada veda edecek isimler
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, forvet hattına Tammy Abraham hamlesini yaparken gözler diğer mevkilere çevrildi.

 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın en önemli hedeflerinden birisi de orta alana kaliteli bir ismi getirmek.

Alex-Oxlade Chamberlain ile fesih noktasına gelen siyah-beyazlılar, Musrati ve Jean Onana ile de yollarını ayıracak. Musrati'ye Arabistan ekiplerinin ciddi ilgisinin yanı sıra Fransa'dan da talipler var. Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen ve takımda da kalmak istemeyen Libyalı futbolcudan satış ya da satın alma opsiyonlu kiralama formülleriyle gelir elde etmeyi hedefliyor.

ONANA YENİDEN KİRALANACAK

Genoa'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Jean Onana ise yine bir takıma kiralanacak.

GEDSON'A ÖNEMLİ TEKLİFLER GELİYOR

Diğer yandan Gedson Fernandes'e de ciddi teklifler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, satış konusunu değerlendirmeye alsa da Benfica'ya ödenecek yüzde 50'lik pay konusu çözüme kavuşmadı.

Başkan Serdal Adalı, Portekiz ekibine payın kaldırılması için ilk etapta 5 milyon Euro, sonrasında ise 7 milyon Euro önerse de kabul görmedi. 10 milyon Euro isteyen Benfica ile pazarlıklar şimdilik tıkanırken Gedson Fernandes'in satışı konusunda ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir. 

8 NUMARA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Ancak siyah-beyazlılar, buna rağmen kadrosuna kaliteli bir 8 numara katmak için arayışlarını sürdürüyor.

Napoli forması giyen Frank Anguissa için uzun süre uğraş veren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin inadının kırılmaması üzerine beklemeye geçmişti. Farklı adaylar için de görüşmeler sürerken orta alana kısa süre içinde kaliteli bir takviyenin gelmesi bekleniyor.
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