Beşiktaş'ta Omar Colley hatayla döndü!

Afrika Kupası'na gittiği için 5'i lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta Beşiktaş forması giyemeyen Omar Colley, kötü döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Omar Colley hatayla döndü!
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29 Ocak 2024 13:44
Son güncelleme 29 Ocak 2024 13:45
Afrika Kupası'na gittiği için 5'i lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta Beşiktaş forması giyemeyen Omar Colley, ayağının tozuyla ilk 11'e çıktı. Ancak ölümcül bir hata yaptı.

Kaptırdığı top sonrası gelişen pozisyonda Sivasspor tek golünü kaydetti. Afrika Kupası'ndan dönüş yapan bir diğer oyuncu Daniel Amartey ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.

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