Beşiktaş'ta Mert Günok 4 maç sonra ligde oynadı

Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok, Süper Lig'de 4 maç sonra kaleye geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mert Günok 4 maç sonra ligde oynadı
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27 Kasım 2021 19:42
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor karşılaşmasında kaleci tercihinde değişiklik yaptı.

Sergen Yalçın, Ajax maçında kalede görevlendirdiği Mert Günok'u GZT Giresunspor karşılaşmasında da oynattı.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Mert, 4 karşılaşma sonra bir lig mücadelesinde şans buldu.


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