Beşiktaş'ta Mert Günok 4 maç sonra ligde oynadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor karşılaşmasında kaleci tercihinde değişiklik yaptı.
Sergen Yalçın, Ajax maçında kalede görevlendirdiği Mert Günok'u GZT Giresunspor karşılaşmasında da oynattı.
Süper Lig'in 9. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Mert, 4 karşılaşma sonra bir lig mücadelesinde şans buldu.
Sergen Yalçın, Ajax maçında kalede görevlendirdiği Mert Günok'u GZT Giresunspor karşılaşmasında da oynattı.
Süper Lig'in 9. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Mert, 4 karşılaşma sonra bir lig mücadelesinde şans buldu.