05 Temmuz
PSG-Bayern Munih
19:00
05 Temmuz
Real Madrid-B. Dortmund
23:00
05 Temmuz
Kristiansund BK-Bodo/Glimt
21:00
05 Temmuz
Tromsoe-Molde
23:00
05 Temmuz
Sligo Rovers-Shamrock
21:45
05 Temmuz
Oesters IF-Mjaellby
16:00
05 Temmuz
Hammarby-IFK Vaernamo
18:30

Beşiktaş'ta kanat harekatı: Donyell Malen

Aston Villa forması giyen Donyell Malen, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlı kulüp, Aston Villa'ya kiralama teklifinde bulunacak.

calendar 05 Temmuz 2025 10:56 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 11:15
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta kanat harekatı: Donyell Malen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Jurasek ve Abraham'ı renklerine bağlayan siyah-beyazlıların şimdiki hedefi sağ ve sol kanat oynayabilen bir futbolcu transfer etmek. 

KANAT İÇİN 2 LİSTE BAŞI

Siyah-beyazlılar, menajerler aracılığıyla önerilen isimleri araştırıp, iki futbolcuyu liste başına dahil etti. Milan'da forma giyen Noah Okafor ile Aston Villa'dan Donyell Malen, Beşiktaş'ın radarındaki isimler.

MALEN PİYANGOSU

Aston Villa, beklenen performansı gösteremeyen Hollandalı yıldız Donyell Malen'i satmak istiyor. Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği yıldız futbolcunun piyasa değeri 25 milyon Euro. Beşiktaş yönetimi, İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. 

Beşiktaş Yönetim'i,  Noah Okafor'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Milan ise 10-15 milyon Euro bonsvervis bedeli talep etti.

Siyah-beyazlılarda kanat transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.


 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.