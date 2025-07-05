Beşiktaş'ta kanat harekatı: Donyell Malen

Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Jurasek ve Abraham'ı renklerine bağlayan siyah-beyazlıların şimdiki hedefi sağ ve sol kanat oynayabilen bir futbolcu transfer etmek.
KANAT İÇİN 2 LİSTE BAŞI
Siyah-beyazlılar, menajerler aracılığıyla önerilen isimleri araştırıp, iki futbolcuyu liste başına dahil etti. Milan'da forma giyen Noah Okafor ile Aston Villa'dan Donyell Malen, Beşiktaş'ın radarındaki isimler.
MALEN PİYANGOSU
Aston Villa, beklenen performansı gösteremeyen Hollandalı yıldız Donyell Malen'i satmak istiyor. Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği yıldız futbolcunun piyasa değeri 25 milyon Euro. Beşiktaş yönetimi, İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunacak.
Beşiktaş Yönetim'i, Noah Okafor'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Milan ise 10-15 milyon Euro bonsvervis bedeli talep etti.
Siyah-beyazlılarda kanat transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
KANAT İÇİN 2 LİSTE BAŞI
Siyah-beyazlılar, menajerler aracılığıyla önerilen isimleri araştırıp, iki futbolcuyu liste başına dahil etti. Milan'da forma giyen Noah Okafor ile Aston Villa'dan Donyell Malen, Beşiktaş'ın radarındaki isimler.
MALEN PİYANGOSU
Aston Villa, beklenen performansı gösteremeyen Hollandalı yıldız Donyell Malen'i satmak istiyor. Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği yıldız futbolcunun piyasa değeri 25 milyon Euro. Beşiktaş yönetimi, İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunacak.
Beşiktaş Yönetim'i, Noah Okafor'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Milan ise 10-15 milyon Euro bonsvervis bedeli talep etti.
Siyah-beyazlılarda kanat transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.