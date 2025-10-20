Beşiktaş'ta Jurasek gözden düştü!

Beşiktaş'ın Benfica'dan büyük umutlarla transfer ettiği David Jurasek, Gençlerbirliği maçında da beklentilere karşılık veremedi.
78'de Rıdvan Yılmaz' ın yerine oyuna giren ve 1 dakika sonra kendi ağlarını havalandıran Çek sol beke tribünler ıslıklarla tepki gösterdi.
SKOR KATKISI YOK
Bu sezon 13 resmi müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu skora hiç katkı yapamadı.
