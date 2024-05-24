Beşiktaş'ta Jackson Muleka kendini aştı

Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta, Jackson Muleka'nın performansı dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Jackson Muleka kendini aştı
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24 Mayıs 2024 10:41
Beşiktaş'ta inişli-çıkışlı performansı ile zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Jackson Muleka, kupa finalinde beklentileri aştı.

Özellikle takımının hücumlarında büyük sorumluluk alan Kongolu futbolcu, mücadeleyi bir asistle tamamladı.

75'te yerini Aboubakar'a bırakan 24 yaşındaki oyuncu, performansı ile alkış aldı.

BU SEZON MULEKA

Muleka, bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile 47 maçta 9 gol ve 2 asiste imza attı. 

 
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