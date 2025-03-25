Beşiktaş'ta Immobile'ye İtalya'dan iki talip!

Beşiktaş'a sezon başında büyük umutlarla 2 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'dan transfer olan Ciro Immobile, gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yarattı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-beyazlı yönetim, deneyimli santrforun yüksek maaşından sezon sonunda kurtulmaya hazırlanırken, oyuncuya İtalya'dan talip olduğu ortaya çıktı
FUTBOLU ÜLKESİNDE BIRAKMAK İSTİYOR
İtalya basını, oyuncunun Türkiye'den ayrılmak ve kariyerini kendi ülkesinde sonlandırmak istediğini yazdı.
İKİ TAKIM DEVREDE
İtalya Serie A'dan iki takım, yolların ayrılması beklenen Immobile'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon zirve yarışında rakip olan Napoli ve Atalanta, yıldız golcüyü kadrolarına katmak için yarışıyor.
Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte, Romelu Lukaku'ya yedek olabilecek bir forvet olarak Immobile'yi gündemine aldı. Gasperini yönetimindeki Atalanta ise Scamacca'dan istediği verimi alamadığı için tecrübeli forveti transfer listesine dahil etti.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasıyla bu sezon 33 maçta forma giyen İtalyan yıldız, 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Siyah-beyazlı yönetim, deneyimli santrforun yüksek maaşından sezon sonunda kurtulmaya hazırlanırken, oyuncuya İtalya'dan talip olduğu ortaya çıktı
FUTBOLU ÜLKESİNDE BIRAKMAK İSTİYOR
İtalya basını, oyuncunun Türkiye'den ayrılmak ve kariyerini kendi ülkesinde sonlandırmak istediğini yazdı.
İKİ TAKIM DEVREDE
İtalya Serie A'dan iki takım, yolların ayrılması beklenen Immobile'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon zirve yarışında rakip olan Napoli ve Atalanta, yıldız golcüyü kadrolarına katmak için yarışıyor.
Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte, Romelu Lukaku'ya yedek olabilecek bir forvet olarak Immobile'yi gündemine aldı. Gasperini yönetimindeki Atalanta ise Scamacca'dan istediği verimi alamadığı için tecrübeli forveti transfer listesine dahil etti.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasıyla bu sezon 33 maçta forma giyen İtalyan yıldız, 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.