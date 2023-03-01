Beşiktaş'ta hedef hem Borini hem El Shaarawy

5 Mart'ta sona erecek olan transfer dönemi için Beşiktaş yönetimi, çalışmalarını sürdürüyor...İtalya Serie A ekibi Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi kadrosuna kazandırmak için yoğun çaba sarf eden idareciler, Mısır asıllı İtalyan forveti renklerine bağlamak için son olarak Roma'ya 2 milyon euro önerdi.Roma'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan El Shaarawy ile de temaslarını sürdüren Kartal, eğer İtalyan kulübüyle yine anlaşamazsa yıldız ismi lig bitimi kadrosuna katacak. Hücum hattında büyük bir değişim planlayan Siyah-Beyazlılar, Karagümrük'ten Fabio Borini'nin de peşini bırakmıyor. İtalyan kanat oyuncusu için Karagümrük'le pazarlıklarına devam eden idareciler eğer başarılı ismi alamazsa onu da lig bitiminde bonservissiz olarak kadrosuna kazandırmayı planlıyor.