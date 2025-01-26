Beşiktaş'ta hedef eski Süper Lig yıldızı!

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları devam ediyor.
Golcü transferi için yoğun mesai harcayan Siyah-beyazlılarda gündeme eski bir Süper Lig yıldızı daha geldi.
Daha önce Paul Onachu için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan idarecilerin son olarak Alexander Sörloth için harekete geçme hazırlığında olduğu bildirildi.
32 MİLYON EURO BONSERVİSLE GELDİ
Onachu gibi daha önce yolu Trabzonspor'dan geçmiş bir diğer isim olan Sörloth, sezon başında Villareal'den Atletico Madrid'e 32 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
HEDEF KİRALAMAK
27 mücadelede 10 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Norveçli golcü için harekete geçen idareciler, başarılı ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
SOLSKJAER DEVREYE GİREBİLİR
Solskjaer'in, Atletico Madrid'in kiralama formülüne ikna olması halinde vatandaşı olan futbolcuyla konuşup Siyah-Beyazlılar'a gelmesi için kendisini ikna etmesi bekleniyor
Golcü transferi için yoğun mesai harcayan Siyah-beyazlılarda gündeme eski bir Süper Lig yıldızı daha geldi.
Daha önce Paul Onachu için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan idarecilerin son olarak Alexander Sörloth için harekete geçme hazırlığında olduğu bildirildi.
32 MİLYON EURO BONSERVİSLE GELDİ
Onachu gibi daha önce yolu Trabzonspor'dan geçmiş bir diğer isim olan Sörloth, sezon başında Villareal'den Atletico Madrid'e 32 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
HEDEF KİRALAMAK
27 mücadelede 10 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Norveçli golcü için harekete geçen idareciler, başarılı ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
SOLSKJAER DEVREYE GİREBİLİR
Solskjaer'in, Atletico Madrid'in kiralama formülüne ikna olması halinde vatandaşı olan futbolcuyla konuşup Siyah-Beyazlılar'a gelmesi için kendisini ikna etmesi bekleniyor