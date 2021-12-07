Beşiktaş'ta hayal kırıklığı; Pjanic

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, siyah-beyazlılarda beklenen performansı sergileyemezken, birçok maçta da sakatlık problemi sebebiyle takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Son olarak hastalığı nedeniyle Dortmund maçının kadrosundan çıkarılan Pjanic, bu sezon 20 resmi maçta sadece 11 kez görev yapabildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta hayal kırıklığı; Pjanic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2021 12:20
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralanan Boşnak futbolcu, siyah-beyazlılarda beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.

Pjanic, istatistiklerinin yanı sıra sakatlık sebebiyle de birçok maçta takımını yalnız bıraktı. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 15, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç olmak üzere toplam 20 karşılaşmanın sadece 11'inde forma giyebildi.

21 MAÇIN 10'UNDA YOK!

Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dortmund maçının kadrosundan da çıkarılan Pjanic, bu sezon 21 maçın 10'unda takımını yalnız bırakmış olacak. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.