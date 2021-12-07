Beşiktaş'ta hayal kırıklığı; Pjanic

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralanan Boşnak futbolcu, siyah-beyazlılarda beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.



Pjanic, istatistiklerinin yanı sıra sakatlık sebebiyle de birçok maçta takımını yalnız bıraktı. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 15, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç olmak üzere toplam 20 karşılaşmanın sadece 11'inde forma giyebildi.



21 MAÇIN 10'UNDA YOK!



Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dortmund maçının kadrosundan da çıkarılan Pjanic, bu sezon 21 maçın 10'unda takımını yalnız bırakmış olacak.



