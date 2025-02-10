Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor maçında!

Sivasspor'u mağlup ederek deplasman hasretine son eren Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor ile oynanacak maça çevrildi.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor maçında!
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10 Şubat 2025 11:59
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, Emirhan Topçu ve Joao Mario'nun penaltı golleri ile galip gelirken deplasmandaki şanssızlığını da noktaladı.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte dış sahada 7 maç sonra kazandı.

18 PUAN KAYBETTİ

Son olarak 30 Eylül 2024 tarihinde Kayserispor'u deplasmanda yenen Beşiktaş, sonrasında ise önemli kayıplar yaşadı. Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor ile berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray ve Adana Demirspor'a ise mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, daha önce de Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalırken bu sezon dış sahada toplamda 18 puan kaybetti.

GÖZLER TRABZONSPOR MAÇINDA

Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde deplasmandaki kötü gidişi noktalarken gözünü de Trabzonspor ile evinde oynayacağı maça çevirdi.


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