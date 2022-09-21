Beşiktaş'ta Ghezzal ve Alli gelişmesi

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Dele Alli, çarşamba günü gerçekleştirilen idmanda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ghezzal ve Alli gelişmesi
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21 Eylül 2022 17:23
Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Dele Alli çarşamba günkü antrenmana çıkmadı.

A Spor'un haberine göre, İngiliz yıldız Dele Alli perşembe günkü idmanda takıma katılacak. Ağrıları devam eden Ghezzal'in durumu ise pazartesi gününe kadar takip edilecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşılaşacak.

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