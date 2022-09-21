Beşiktaş'ta Ghezzal ve Alli gelişmesi

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Dele Alli çarşamba günkü antrenmana çıkmadı.



A Spor'un haberine göre, İngiliz yıldız Dele Alli perşembe günkü idmanda takıma katılacak. Ağrıları devam eden Ghezzal'in durumu ise pazartesi gününe kadar takip edilecek.



Beşiktaş, Fenerbahçe ile milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşılaşacak.





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