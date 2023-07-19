Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürenın Cezayirli yıldızıa, sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...Geçtiğimiz sezonu sakatlıklar yüzünden beklentilerin altında kapatan Rachid Ghezzal'a Suudi Arabistan'dantakımı talip oldu.Aynı zamanda Lille'den Adam Ounas'ı da isteyen Suudi ekibi iki oyuncu için de teklif gönderdiği belirtildi.İki oyuncuyla da görüşmelere devam ederken, Şenol Güneş'in "maç eksikliği var" dediği Ghezzal için Beşiktaş yönetimi satış konusunda açık kapı bıraktı.Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'nın Decines-Charpieu kentinde dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başladı. Ghezzal, 2017 yazında Monaco'ya bedelsiz transfer oldu.1 yıl sonra Leicester City'e 14 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı. Daha sonra sırasıyla Fiorentina ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ghezzal, 2021 yazında ise 3 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer oldu.Siyah-beyazlılarla 2024'e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...