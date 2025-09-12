Beşiktaş'ta Frutos olmadı, Jota Silva oldu!

Beşiktaş, Rayo Vallecano forması giyen Jorge de Frutos için bilgi aldı. Ancak Madrid ekibinin yüksek talepleri doğrultusunda siyah-beyazlılar, Jota Silva transferine yöneldi.

calendar 12 Eylül 2025 08:26 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 08:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Frutos olmadı, Jota Silva oldu!
Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Beşiktaş, kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, sağ kanat transferi için Rayo Vallecano'nun yıldızını gündemine aldı.

BİLGİ ALINDI!

Marca'nın haberine göre, Beşiktaş, İspanyol ekibinde forma giyen Jorge de Frutos için bilgi aldı. Ancak Rayo Vallecano'nun 20 milyon Euro'luk ücret beklentisi sonrasında siyah-beyazlılar, Jota Silva transferine yöneldi.

DİĞER KULÜPLERİ DE REDDETTİLER!

Haberde, Madrid ekibinin, Olympiakos ve Nottingham Forest'tan gelen tekliflerinin reddettiği bilgisine yer verdi.

PİYASA DEĞERİ

Rayo Vallecano ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jorge de Frutos'un 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

PERFORMANSI

2023 yılı yaz transfer döneminde 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Vallecano'ya transfer olan İspanyol yıldız, forma giydiği 102 maçta 14 gol, 7 asist üretti. 
 
