Beşiktaş'ta fesih kararı!

Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku ile devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta fesih kararı!
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26 Kasım 2024 08:50
Son güncelleme 26 Kasım 2024 09:24
Trendyol Süper Lig'de tam 1 aydır kazanamayan Beşiktaş, 13. haftada 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 4-2 yenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; son 4 Süper Lig maçında sadece 1 puan toplayan siyah-beyazlı takım şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atarken, devre arasında yolların ayrılacağı ilk futbolcu belli oldu.

MASUAKU SINIFTA KALDI

Arthur Masuaku, Göztepe maçındaki olumsuz performansıyla yine sınıfta kaldı. Giovanni van Bronckhorst'un sürpriz biçimde sol kanatta şans tanıdığı Demokratik Kongolu futbolcu, 59. dakikada Ciro Immobile'nin oyuna dahil olması üzerine sol beke dönerken, yenilen üçüncü goldeki hatasıyla büyük tepki topladı.

FOFANA'YI DURDURAMADI, ISLIKLANDI

Datro Fofana ile bire bir kaldığı pozisyonda rakibini durdurmayı başaramayan Masuaku, siyah-beyazlı taraftarların sabrını taşırdı ve ıslıklandı.

DEVRE ARASI YOLLAR AYRILACAK

Önceki haftalarda birçok kez kademe hatası veya bireysel yanlışlar yaparak yenilen gollerde öne çıkan 31 yaşındaki futbolcuyla iplerin büyük ölçüde koptuğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Masuaku'yu devre arasında göndermenin yollarını aradığı bildirildi.

GİTMEYE SICAK BAKMAZSA TEK TARAFLI FESİH YAPILABİLİR

Sözleşmesinin son yılındaki futbolcunun ayrılığa yanaşmaması halinde sözleşmesinin tek taraflı feshedilebileceği öğrenildi.

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