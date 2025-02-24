Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan ayrılık kararı!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan ayrılık kararı!
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24 Şubat 2025 16:35

Beşıktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun ayrılık kararı verdiği iddia edildi.

Siyah beyazlılarda uzun zamandır yedek olan Destanoğlu, gelecek yaz için transfer tekliflerini değerlendirmek istiyor.

SÖZLEŞMESİ 2026 YAZINDA SONA ERİYOR

24 yaşındaki kalecinin, kiralık olarak ayrılmak istediği öne sürülürken, İngiltere ve İtalya'dan transfer teklifleri aldığı bilinen Ersin'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor.

YÖNETİM KİRALIK GİTMESİNE İZİN VERİYOR

Kulüp yönetiminin, sözleşme uzatarak oyuncunun kiralık gitmesine izin vereceği düşünülüyor.

BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon sadece 5 maça çıkan Ersin, toplamda 7 gol yemiş ve iki maçta da kalesini gole kapatmıştı.


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