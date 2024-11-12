Beşiktaş'ta Ernest Muçi eski günlerine geri döndü

Beşiktaş'ta Ernest Muçi'nin Başakşehir maçındaki performansı eleştiri konusu oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ernest Muçi eski günlerine geri döndü
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12 Kasım 2024 11:11
Beşiktaş'ta; Galatasaray, Kasımpaşa ve Malmö maçlarında fileleri havalandıran Ernest Muçi, Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Sol kanatta forma giyen Arnavut futbolcu, önceki 3 maçın aksine Başakşehir maçında sessiz kaldı.

Muçi, karşılaşmanın 86. dakikasında Joao Mario ile birlikte oyundan çıktı ve Salih Uçan ile Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu. Muçi, Başakşehir karşısındaki performansıyla adeta eleştirilen günlerine döndü.

Başakşehir karşısında etkili bir performans gösteremeyen Arnavut oyuncu, taraftarların tepkisini çekti.

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