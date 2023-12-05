Beşiktaş'ta efsaneler buluştu: İlk hedef Fenerbahçe

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın 35. başkan seçilmesinin ardından gözler futbol takımına çevrildi. Yönetimde bulunan Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Koordinatörlüğü'ne getirilecek Samet Aybaba, bu hafta teknik direktör Rıza Çalımbay ile son durumu masaya yatıracaklar.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta efsaneler buluştu: İlk hedef Fenerbahçe
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05 Aralık 2023 11:42
Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yapılan seçimin sonucunda Hasan Arat başkanlığa seçildi. Siyah-beyazlıların 35. başkanı olan Arat, seçim öncesinde vadettiği gibi futbolu Beşiktaş'ın efsanelerine emanet edecek.

Siyah-beyazlıların efsane golcüsü Feyyaz Uçar, seçimin kazanılmasıyla birlikte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulunda yer aldı. Bir başka efsane Samet Aybaba ise Futbol Takımları Koordinatörlüğü görevine gelecek.

GÖZLER FUTBOL TAKIMINDA

Siyah-beyazlılarda seçimin ardından en önemli gündem maddesi ise futbol takımı ve hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi... Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, bu hafta Ümraniye'ye kamp kurarak teknik direktör Rıza Çalımbay ile takımdaki son durumu masaya yatıracaklar. Beşiktaş'ın efsane üçlüsü derbiye kadar takımı ayağa kaldırıp kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

TRANSFERDE 3 POZİSYON ÖNE ÇIKIYOR

Siyah-beyazlılarda bu süreçte devre arası takviye planları da konuşulacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay, stoper, kanat ve orta sahaya takviye talep ediyor. Tecrübeli hocanın transferin yanı sıra takımla ilgili detaylı raporunu da yeni yönetime sunacak. 



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