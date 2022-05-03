Beşiktaş'ta durmayan tek isim o: Atiba Hutchinson

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Kayserispor maçında gösterdiği performansla yine göz doldurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta durmayan tek isim o: Atiba Hutchinson
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03 Mayıs 2022 14:22
Beşiktaş'ın 39 yaşındaki ön liberosu Atiba Hutchinson, Kayserispor maçındaki performansıyla alkış aldı.

Tecrübeli oyuncu 2 asist yaparken galibiyette pay sahibi oldu. Atiba bu maçla birlikte, bu sezonki ilk asistlerini yapmış oldu. Deneyimli oyuncunun Kanada'yla Dünya Kupası'na gitme planı olması sebebiyle kariyerine 1 yıl daha devam etmesi ve Beşiktaş 'la 1 yıl daha sözleşme uzatması bekleniyor.
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