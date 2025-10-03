Beşiktaş'ta derbi öncesi Abraham belirsiz, El Bilal hazır

Beşiktaş 'ta Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi gözler İngiliz yıldız Tammy Abraham'ın sağlık durumuna çevrildi.

Hafta içinde oynanan Kocaelispor maçında omzundan sakatlanan tecrübeli golcü, antrenmanlara katılamadı. Derbide forma giymesi zor görünen Abraham'ın durumunun maç saatine kadar netleşmesi bekleniyor.

TOURE'YE İLK 11 YOLU

Abraham'ın yokluğunda teknik heyetin forvet hattındaki ilk alternatifi ise El Bilal Toure olacak. Sezon başında Atalanta'dan transfer edilen 23 yaşındaki Malili oyuncunun, Abraham ile birlikte santrfor rotasyonunu paylaşması planlanıyordu. Ancak Toure, Beşiktaş kariyerinin ilk bölümünde genellikle sol kanatta görev aldı.

Derbide Abraham'ın forma giyememesi halinde Toure, Beşiktaş formasını ilk kez santrfor olarak giyecek. Teknik ekip, güçlü fiziği ve ceza sahasındaki etkili oyunuyla Toure'nin bu rolde takıma katkı sağlayabileceğine inanıyor.

GOL ATARSA SÜRPRİZ SEVİNÇ

El Bilal Toure'nin de Galatasaray karşısında görev alması halinde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediği öğrenildi. Derbiye özel olarak hazırlandığı belirtilen Toure'nin, gol atması durumunda farklı bir gol sevinciyle taraftara mesaj vermeyi planladığı ifade edildi.

Beşiktaş teknik heyeti ve taraftarlar, derbide Toure'nin sahaya koyacağı performansı merakla bekliyor. Abraham'ın son durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.