Beşiktaş'ta Cerny ısrarı

Avrupa'da Shaktar Donetsk'e elenilmesiyle birlikte Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Kanat mevkisinde sıkıntı çeken siyah-beyazlılar'da Wolfsburg oyuncusu Vaclav Cerny için ısrar sürüyor.
CERNY İÇİN BİR TEKLİF DAHA
Bu kapsamda Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Vaclav Cerny için yeni bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.
Serdal Adalı yönetiminin 27 yaşındaki oyuncu için Wolfsburg'la yeniden masaya oturduğu öne sürüldü.
Beşiktaş'ın Çek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Beşiktaş ve Cerny cephesi anlaşmaya yakın.
PERFORMANSI
Cerny, geçtiğimiz sezonu kiralık geçirdiği Rangers ile 52 maça çıktı. Bu karşılamalarda ise 18 gol ve 9 asistlik performans sağladı.
Kanat mevkisinde sıkıntı çeken siyah-beyazlılar'da Wolfsburg oyuncusu Vaclav Cerny için ısrar sürüyor.
CERNY İÇİN BİR TEKLİF DAHA
Bu kapsamda Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Vaclav Cerny için yeni bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.
Serdal Adalı yönetiminin 27 yaşındaki oyuncu için Wolfsburg'la yeniden masaya oturduğu öne sürüldü.
Beşiktaş'ın Çek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Beşiktaş ve Cerny cephesi anlaşmaya yakın.
PERFORMANSI
Cerny, geçtiğimiz sezonu kiralık geçirdiği Rangers ile 52 maça çıktı. Bu karşılamalarda ise 18 gol ve 9 asistlik performans sağladı.