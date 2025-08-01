31 Temmuz
AEK Larnaca-NK Celje
2-1
31 Temmuz
Haecken-Anderlecht
6-3
31 Temmuz
CFR Cluj-Lugano
1-0UZS
31 Temmuz
FC Utrecht-FC Sheriff
4-1
31 Temmuz
Shakhtar-Beşiktaş
2-0
31 Temmuz
Braga-Levski
1-0UZS
31 Temmuz
Legia Warszawa-Banik Ostrava
2-1
31 Temmuz
Hibernian-FC Midtjylland
1-2UZS
31 Temmuz
Spartak Trnava-Hibernians
5-1
31 Temmuz
Sabah FK-Petrocub
4-1
31 Temmuz
Başakşehir-Cherno More
4-0
31 Temmuz
Sporting CP-Benfica
0-1
31 Temmuz
Kayserispor-Alanyasporr
0-2
31 Temmuz
Khorfakkan-Konyaspor
0-0IPT
31 Temmuz
Roma-Cannes
3-0
31 Temmuz
Villarreal-Genoa
1-3
31 Temmuz
Real Oviedo-Villarreal
0-0
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
31 Temmuz
Kazan-FC Orenburg
2-0

Beşiktaş'ta Cerny ısrarı

Beşiktaş, Wolfsburg oyuncusu Vaclav Cerny için bir teklifte daha bulundu. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu devam ediyor.

calendar 01 Ağustos 2025 08:46
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Cerny ısrarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa'da Shaktar Donetsk'e elenilmesiyle birlikte Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Kanat mevkisinde sıkıntı çeken siyah-beyazlılar'da Wolfsburg oyuncusu Vaclav Cerny için ısrar sürüyor.

CERNY İÇİN BİR TEKLİF DAHA


Bu kapsamda Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Vaclav Cerny için yeni bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Serdal Adalı yönetiminin 27 yaşındaki oyuncu için Wolfsburg'la yeniden masaya oturduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Çek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş ve Cerny cephesi anlaşmaya yakın.

PERFORMANSI

Cerny, geçtiğimiz sezonu kiralık geçirdiği Rangers ile 52 maça çıktı. Bu karşılamalarda ise 18 gol ve 9 asistlik performans sağladı.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.