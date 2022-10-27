Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı. Güneş'in göreve gelmesinin ardından sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın geleceği merak konusu oldu. Kazancı ile ilgili verilen karar belli oldu.



KAZANCI İLE YOLA DEVAM



Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre; Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yola devam edilecek.



ÇEBİ'DEN KAZANCI SÖZLERİ



Başkan Çebi ile görüşme yapan Doğan siyah-beyazlıların 1 numaralı isminin, "Ceyhun Kazancı yeni gelecek hocamızla birlikte eskisi gibi bana bağlı olarak çalışmaya devam edecek" ifadesini kullandı.



GÜNEŞ İLE İLK MAÇ ÜMRANİYESPOR



Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynanacak maçla birlikte ilk sınavına çıkacak.





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