Beşiktaş'ta büyük kriz: Fernando Santos

Beşiktaş, milli araya oldukça moralsiz girmişti. Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor ile art arda oynanan 3 maçı da kaybeden Kara Kartal'da teknik direktör Fernando Santos'un geleceği tartışılmaya başlanmıştı.
Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Serdar Topraktepe, Rıza Çalımbay ve son olarak Santos'la çalışan Beşiktaş'ta Portekizli hocayla da işler yoluna girmedi.
"GENÇLERE ŞANS VERELİM"
Beşiktaş'ın Antalyaspor karşılaşması öncesinde yönetici Feyyaz Uçar, Başkan Hasan Arat'la bir görüşme gerçekleştirdi. Uçar, "Ligde zirveye uzaktayız. Böyle bir durum avantaja dönüşebilir. Alttan gelen gençlere şans verelim. Semih Kılıçsoy örneği ortada. Bir iki isim daha ekleyebiliriz. Mehmet Ekşi ve Serdar Topraktepe ile de konuştum. 16 yaşındaki santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu için banko oynar dediler. Santos'a iletelim deneyim şans verelim. Cenk'in yerine 11'de oynatıp bakıp görelim" dedi.
Başkan Hasan Arat da bu düşünceye olumlu yanıt verdi. Bu gelişme sonrasında Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, teknik direktör Fernando Santos'la konuşup Portekizli hocadan olumlu yanıt aldı. Antalyaspor karşılaşması öncesinde herkes Mustafa'yı ilk 11'de beklerken teknik direktör Fernando Santos, genç oyuncuyu değil ilk 11'e, maç kadrosuna bile almadı.
YÖNETİMLE İPLER GERİLDİ
Hem de bu konuda kimseye bir bilgi vermedi. Bu hareket; Uçar, Aybaba ve Başkan'ı çileden çıkarıyor. Kartal'da hoca ile takım ve yönetim arasında iplerin kopmasına yeni bir halka daha eklendi.
Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Serdar Topraktepe, Rıza Çalımbay ve son olarak Santos'la çalışan Beşiktaş'ta Portekizli hocayla da işler yoluna girmedi.
"GENÇLERE ŞANS VERELİM"
Beşiktaş'ın Antalyaspor karşılaşması öncesinde yönetici Feyyaz Uçar, Başkan Hasan Arat'la bir görüşme gerçekleştirdi. Uçar, "Ligde zirveye uzaktayız. Böyle bir durum avantaja dönüşebilir. Alttan gelen gençlere şans verelim. Semih Kılıçsoy örneği ortada. Bir iki isim daha ekleyebiliriz. Mehmet Ekşi ve Serdar Topraktepe ile de konuştum. 16 yaşındaki santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu için banko oynar dediler. Santos'a iletelim deneyim şans verelim. Cenk'in yerine 11'de oynatıp bakıp görelim" dedi.
Başkan Hasan Arat da bu düşünceye olumlu yanıt verdi. Bu gelişme sonrasında Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, teknik direktör Fernando Santos'la konuşup Portekizli hocadan olumlu yanıt aldı. Antalyaspor karşılaşması öncesinde herkes Mustafa'yı ilk 11'de beklerken teknik direktör Fernando Santos, genç oyuncuyu değil ilk 11'e, maç kadrosuna bile almadı.
YÖNETİMLE İPLER GERİLDİ
Hem de bu konuda kimseye bir bilgi vermedi. Bu hareket; Uçar, Aybaba ve Başkan'ı çileden çıkarıyor. Kartal'da hoca ile takım ve yönetim arasında iplerin kopmasına yeni bir halka daha eklendi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU